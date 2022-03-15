"Тепер на тому місці буде клумба": ОК "Північ" розповіло про знищення в Чернігові ворожої РСЗВ

Оборонці Чернігова виявили та ліквідували ворожу батарею ракетних систем залпового вогню, яка підступно обстрілювала житлові квартали міста.

Про це повідомили на офіційній сторінці оперативного командування "Північ" у Facebook.

"Спостерігачі помітили, як батарея почала розгортатися для злочинних обстрілів. Але 10 хвилин роботи нашої артилерії швидко згорнули їхні плани. Тепер на тому місці буде клумба", – зазначили військові.

Загалом ситуація в зоні відповідальності ОК "Північ" станом на ранок 15 березня лишається контрольованою.

Нагадаємо, за останні дні Росія знищила в Чернігові житлові будинки, Другу водопровідну станцію, університет "Чернігівська політехніка" та храм святителя Феодосія.