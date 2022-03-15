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"Тепер на тому місці буде клумба": ОК "Північ" розповіло про знищення в Чернігові ворожої РСЗВ

Спостерігачі помітили, як росіяни почали розгортати батарею. 

Оборонці Чернігова виявили та ліквідували ворожу батарею ракетних систем залпового вогню, яка підступно обстрілювала житлові квартали міста.

Про це повідомили на офіційній сторінці оперативного командування "Північ" у Facebook.

"Спостерігачі помітили, як батарея почала розгортатися для злочинних обстрілів. Але 10 хвилин роботи нашої артилерії швидко згорнули їхні плани. Тепер на тому місці буде клумба", – зазначили військові.

Загалом ситуація в зоні відповідальності ОК "Північ" станом на ранок 15 березня лишається контрольованою.

Нагадаємо, за останні дні Росія знищила в Чернігові житлові будинки, Другу водопровідну станцію, університет "Чернігівська політехніка" та храм святителя Феодосія. 

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