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У Чернігові після обстрілів російськими військами згорів храм святителя Феодосія

Людей, які ховалися у підвалі храму від обстрілів, евакуювали.

У Чернігові після обстрілів російськими військами згорів храм святителя Феодосія
Фото: orthodox.com.ua

У Чернігові після обстрілів російськими військами згорів храм святителя Феодосія Української православної церкви московського патріархату. 

Про це розповів секретар Чернігівської єпархії УПЦ МП протоієрей Ігор Пидан, повідомляє Суспільне.

За його словами, людей, які ховалися у підвалі храму від обстрілів, евакуювали автобусами. Храм згорів повністю.

"Людей, які ховалися у храмі на кладовищі «Яцево», евакуювали, в храмі ховалися близько сотні людей з навколишніх будинків. Евакуація проходила під обстрілами російською артилерією", - розповів священник.

Цвинтарний храм святителя Феодосія – перший храм, який було збудовано у Чернігові після здобуття Україною незалежності. Храм було освячено 1996 року.

Російські війська в ніч на 13 березня завдали чергового удару по Чернігову. Бомба влучила в багатоповерхівку на проспекті Миру, внаслідок чого було зруйновано з 2 по 9 поверхи, виникла пожежа. З атакованого будинку врятували сімох людей, одна людина загинула, ще одна була травмована. 

Нагадаємо, пізно ввечері 12 березня російські війська обстріляли Успенську Святогірську лавру в Донецькій області. Внаслідок розриву вибухового пристрою неподалік обителі вибухова хвиля ушкодила приміщення Лаври, в яких проживала братія монастиря та численні біженці. Були розбиті практично всі вікна, церковні споруди зазнали руйнувань різного ступеня.

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