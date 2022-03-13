Російські війська розмістилися в дитячому таборі на околиці Скадовська

У місто Скадовськ на Херсонщині заїхала колона російських загарбників і розмістилася в одному з дитячих таборів.

Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв.

“Після обіду в Скадовськ заїхала колона окупантів (близько 30 одиниць техніки), і схоже, залишаться на ніч. Розмістилися в одному з дитячих таборів на краю Скадовська”, - написав він у фейсбуці.

Яковлєв зазначив, що вдень російські військові знову заходили до будівлі міської ради. На той час працівників там уже не було.

“По решті пунктів ситуація без змін”, - додав міський голова і наголосив, що Скадовськ - це Україна.

Нагадаємо, сьогодні російські війська зайшли до Скадовська і винесли з міської ради всі системні блоки до комп'ютерів. Окупанти також "попросили", аби містяни не проводили мітинги.

Раніше Херсонська облдержадміністрація оприлюднила дані про гуманітарну ситуацію в громадах області. Серед проблем: у багатьох громадах закінчуються запаси продуктів, медикаментів, є потреба в спеціалістах з розмінування територій.