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Ще один російський літак пішов слідом за кораблем, – ОТУ "Північ"

Ворожий бомбардувальник упав у лісосмузі під Черніговом.

Ще один російський літак пішов слідом за кораблем, – ОТУ "Північ"
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Українські військові збили ще один російський військовий літак. Це сталося ввечері неділі, 13 березня, повідомляють в Оперативному командуванні "Північ".

"При авіаційному нальоті на Чернігів щойно був збитий літак окупантів типу Су. Підтвердження у вигляді фото трохи згодом, адже збитий ворожий бомбардувальник впав у лісосмузі, куди зараз дістатися небезпечно", – йдеться в повідомленні на сторінці командування у фейсбуці.

"Але яскраве полум'я з-за обрію говорить про те, що ще один російський літак пішов слідом за кораблем", – додали в ОТУ "Північ".

Нагадаємо, станом на ранок 13 березня втрати російської авіації в Україні становили 74 літаки і 86 гелікоптерів.

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