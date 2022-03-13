2187 мешканців Маріуполя загинули від бомбардувань Росії

У Маріуполі кількість загиблих унаслідок авіаударів Російської Федерації збільшилась до 2187 осіб.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

"Кожного дня Маріуполь здригається від авіаударів з боку російських окупантів. Щодня місто потерпає від авіанальотів рашистів. За 24 години - щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Скинуто вже близько 100 авіабомб", - йдеться в повідомленні.

Російські окупанти продовжують цілеспрямовано обстрілювати житлові будинки та місця скупчення людей, руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру.

"Кожне бомбардування несе страшні руйнування та забирає головне, що є – життя мирних маріупольців. На сьогодні вже 2187 маріупольців загинули від атак з боку РФ. Вічна їм пам’ять", - повідомили в мерії.

Міська влада наголошує, що саме з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч жителів, які зараз заблоковані в місті. Тому закриття неба над Україною або надання необхідних систем ППО допоможе врятувати сотні тисяч життів по всій Україні.

Нагадаємо, сьогодні очільник Ватикану Папа Римський Франциск у своїй публічній промові в неділю, в річницю його обрання на престол, зробив заяву на підтримку України. Він назвав "варварськими" дії російської армії під час облоги та бомбардування Маріуполя.

Маріуполь перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Тут немає їжі й питної води, при цьому окупанти блокують підступи для українських гуманітарних конвоїв і постійно обстрілюють місто.