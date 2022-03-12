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"Маріуполь перебуває у фазі катастрофи", - "Лікарі без кордонів"

Люди не мають доступу до очищеної питної води та медикаментів. 

"Маріуполь перебуває у фазі катастрофи", - "Лікарі без кордонів"
Фото: Маріупольська міська рада

Гуманітарна ситуація в українському місті Маріуполь погіршується з кожним днем. І наразі її можна назвати катастрофічною. Про це в інтерв'ю CNN повідомив координатор з надзвичайних ситуацій «Лікарів без кордонів» Алекс Уейд. За його словами, співробітники організації, які нині перебувають в Маріуполі, акцентують увагу на складній ситуації з доступом містян до очищеної питної води. 

"Немає доступу більш ніж тиждень. Люди використовують снігову та дощову воду, вони зламують системи опалення, щоб отримати доступ до води у системах опалення, але в багатьох вода вже закінчилася, як і їжа для багатьох людей. Я думаю, ми можемо сказати, що зараз ми перебуваємо у фазі катастрофи", - додав Уейд.

Наразі працівники "Лікарів без кордонів" повідомляють, що люди помирають через відсутність доступу до ліків.

«На наступному етапі ми побачимо людей, які потенційно можуть померти від зневоднення та голоду або… тих, хто втікає з міста у пошуках їжі та води й помирає від насильства за межами міста», — сказав він.

Раніше віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що окупанти блокують підступи до Маріуполя для українських гуманітарних конвоїв.

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