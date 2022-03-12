Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин

Американське видання Breaking Defense опублікувало матеріал під назвою «Кращі американські генерали про три ключові уроки, винесені з України». У ньому американські військові намагаються пояснити, чому війна йде не так, як показували їхні розрахунки. Бо вже минуло понад два тижні відтоді, як Росія почала вторгнення в Україну, і конфлікт, що, як дехто очікував, мав завершитися за кілька днів, переростає у криваву й затяжну війну.

Хоча президент США Джо Байден неодноразово заявляв, що американські військові не залучатимуться до бойових дій, високопоставлені чиновники з Пентагону та військові лідери США уважно спостерігають за конфліктом, щоб краще зрозуміти ризики для союзників по НАТО на тлі нової війни. І завдяки низці громадських слухань і заходів деякі з цих оцінок потрапили в публічну сферу.

Отже, ось уроки після перших двох тижнів війни Росії проти України, визначені трьома ключовими американськими генералами.

Логістика як виклик

Президенту Росії Володимиру Путіну знадобилися місяці, щоб зібрати понад 175 тисяч російських військових на кордоні з Україною. Але з тих пір, як ці сили були мобілізовані 24 лютого на втручання, російські військові потерпають від логістичних прорахунків.

На відео, опублікованих у соцмережах, видно, що на українських дорогах зупиняються колони танків і військових машин, у них немає запчастин для ремонту зламаних транспортних засобів і палива, щоб відновити їхню роботу. Інші вірусні відео показують голодних російських солдатів, у яких закінчилися пайки і які намагаються самостійно знайти їжу.

Тим часом громадяни України публікують фото та відео, на яких вони захоплюють російську техніку – від полишених танків до систем протиповітряної оборони.

«Нам часто подобається говорити про те, що аматори вивчають тактику, а професіонали вивчають логістику, і ми бачимо підтвердження цього просто на наших очах, – сказав у вівторок начальник штабу армії США генерал Джеймс Макконвілл. – Якщо ви збираєтесь вести бойові дії і не маєте матеріально-технічного забезпечення, не маєте палива, якщо не маєте запасних частин, якщо не маєте всіх боєприпасів, то всі системи зброї стануть просто преспап'є. Вони просто стоять на узбіччі дороги, і ти не можеш битися ними».

Проблема Росії не є технологічною, сказав глава повітряного бойового командування США генерал Марк Келлі під час конференції McAleese і Associates у середу. «Радянські ракетні системи «земля-повітря» працюють досить добре, коли ними керують українці», – сказав він.

Фото: nara.getarchive.net Генерал Марк Келлі

Келлі припустив, що російські військові звикли тренуватися на власному полі, де вони можуть використовувати свої системи протиповітряної оборони та іншу зброю, щоб знищувати сили атаки противника. Можливо, це не практикується в середовищі, де її власні сили розпорошені й армія ще не має контролю як над наземною місцевістю, так і над небом. А це означає, що українські захисники діють у спосіб, до якого їхній противник ще не готовий.

«Застаріла» технологія все ще може зіграти значу роль у боротьбі зі складним супротивником

Оскільки американські військові чекають на майбутню боротьбу з технологічно розвиненим ворогом на кшталт Росії чи Китаю, було зроблено ставку на інвестування в передові технології. Такі, як штучний інтелект, гіперзвукова зброя та бойові платформи наступного покоління: літаки, кораблі та інші транспортні засоби.

Проте боротьба між Україною та Росією показує, що і менш розвинені технології можуть суттєво впливати на сучасні загрози і перебіг бойових дій. Генерал Джеймс Макконвілл вказав на успіх України у використанні відносно недорогих безпілотників TB2 Bayraktar турецького виробництва для знищення російських танків та інших військових машин, не наражаючи на небезпеку пілотів.

Фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон

«Людям здається, що інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона схожа на стіну, через яку неможливо пройти. Але є способи, якими ви можете це обійти, – сказав Макконвілл. – Ви можете вивести з ладу ППО за допомогою кінетичних ударів. Можете некінетичними засобами. Тож ви надаєте командирам безліч варіантів, а супротивникам – безліч дилем».

Розміри Індо-Тихоокеанського регіону та багатошарові китайські оборонні системи надають перевагу системам, які можуть тримати противника на відстані. Однак розташування сил поблизу ворога вкрай важливе, зокрема, задля отримання необхідної інформації, заявив комендант корпусу морської піхоти США генерал Девід Бергер під час конференції в McAleese у середу.

Використовуючи свої засоби розвідки та спостереження у Східній Європі, Сполучені Штати змогли виявити та спрогнозувати картину переміщень Росії та широко оприлюднити інформацію про стратегічні плани Росії, сказав Бергер: «Я наголосив би, що необхідні постійні сили та засоби, які збирають інформацію про супротивника. Якщо ми відступимо та залишимо місця без уваги і там щось станеться, то ми будемо здивовані. Отже, перемога в розвідувальному/контррозвідувальному бою на ранній стадії є критичною, абсолютно критичною».

Фото: bintel.org.ua Генерал армії США Девід Бергер

Людський фактор досі має значення

Російська армія налічує 900 000 чоловік, що перевершує українську. Також Росія має більший оборонний бюджет. Але громадяни України розгорнули кампанію опору, яка завдала значних втрат російським військам, зупинивши їхній похід до Києва.

«Якби ми запустили віртуальну бойову гру, знаючи, як розташовані російські сили, та розуміючи їхні можливості, комп’ютерна модель сказала б, що Росія переможе за 72-96 годин. Але ці моделі не враховують і не можуть пояснити волю українського народу воювати за свою Батьківщину», – сказав комендант корпусу морської піхоти США генерал Девід Бергер.

Фото: Газета День

Чи то історії про легендарного пілота на прізвисько Привид Києва, який збиває російські винищувачі над небом України. Чи реальні кадри українських громадян, які готують коктейлі Молотова та забирають у ворога зброю, Україна виграє інформаційну війну проти Росії, демонструючи рішучість свого народу і протиставляючи це помилкам російських військових.

«Дисципліна, лідерство, бойовий дух, називайте це як хочете, – комп'ютерні моделі не враховують цього. Вони можуть обрахувати систему зброї, вони можуть робити розрахунки. Вони не можуть пояснити, чому Україна все ще тримається. Чому так? – запитав Бергер. І відповів: «Ми повинні розуміти, що в боротьбі є людський компонент. Усі технології світу дозволяють Росії перемагати, але це не замінює силу людини».