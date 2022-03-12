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У Бородянці кадировці розстріляли 12 поранених росіян, - Центр стратегічних комунікацій
У Бородянці кадировці розстріляли 12 поранених росіян, - Центр стратегічних комунікацій
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У Бородянці кадировці розстріляли 12 поранених росіян, - Центр стратегічних комунікацій

Окупанти, яких розстріляли, чекали на евакуацію, щоб поїхати на лікування до Білорусі.

У Бородянці кадировці розстріляли 12 поранених росіян, - Центр стратегічних комунікацій

Кадировці розстріляли 12 поранених російських військовослужбовців.

Про це повідомив у своєму Facebook Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на дані української розвідки.

Інцидент стався в тимчасово окупованій Бородянці на Київщині близько 16:00 12 березня.

"Поранені, яких розстріляли, чекали на евакуацію для лікування в Білорусі. Вони належали до військової частини 06705, що дислокується у місті Борзя Забайкальського краю", - повідомили в ЦСК.

Нагадаємо, ВВС повідомило, що трупи російських військових з України звозять до білоруського Мозиря, де складають їх у морзі поза холодильником, а потім відвозять у невідомому напрямку. 

12 березня в Київській області сили оборони впритул розстріляли колону російської бронетехніки - росіяни спрямували до столиці близько трьох десятків танків і БМП, але натрапили на засідку.

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