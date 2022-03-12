​ГУР Міноборони опублікувало список військових 78 бригади ЗС РФ

«Гарантуємо, що вони цілком відчують гнів українського народу».

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало список військовослужбовців 78 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ (військова частина 11384) міста Будьонновськ, які беруть участь у скоєнні військових злочинів проти мирного населення України.

У списку – 1545 російських військовослужбовців із зазначенням ПІБ, посади, дати народження. Командир 78 окремої бригади – Костянтин Троценко (призваний у червні 2014-го). «Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним», – пишуть у ГУР МО.

Повний список російських військових – за посиланням.

Нагадаємо, раніше ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України, а також список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста.

Також ГУР Міноборони сьогодні повідомило, що окупанти з Росії через серйозні логістичні проблеми отримали команду займатися мародерством.