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"Звільнятимемо всю територію України, окупованих територій не буде", - голова ГУР Міноборони

Але Росія має ресурси, щоб продовжувати війну тривалий час, зазначив Буданов.

"Звільнятимемо всю територію України, окупованих територій не буде", - голова ГУР Міноборони
Фото: radiosvoboda.org

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що Росія має ресурси, щоб «продовжити цю війну ще досить тривалий проміжок часу», але початкові плани Кремля зі швидкої окупації зруйновано. Про це він заявив в інтерв’ю проєкту "Радіо Свобода" "Крим.Реалії".

«Ми зруйнували повністю наміри Кремля на швидку окупацію і знищення України, в першу чергу знищення української державності. Сама вся ця операція, хто б там що вам не казав, я вам як керівник розвідки прямо, відверто заявляю: це все операція зі знищення державності. Навіть не держави, а державності. І ці плани були повністю зруйновані. Зараз йде абсолютно відкрита фаза війни. Всі виснажені», – сказав Буданов.

«Російська сторона, нікому не вірте, вони досить сильно виснажуються. Так, у них є ресурси, щоб продовжити цю війну ще досить тривалий проміжок часу. Проте ніхто, окрім двох людей там, а це Путін і Шойгу, не в захваті від цієї військової авантюри. І що більше вона буде продовжуватись, то більше буде проблем в Росії», – додав він.

За словами Буданова, в Україні знищено 13 батальйонно-тактичних груп армії РФ. Залишається 86 тисяч російських військових, які ще ведуть певні дії.

Окремо керівник ГУР наголосив, що ЗСУ будуть звільняти «всю територію України». «Ми будемо звільняти всю територію України. Якщо хтось вважає, що ми залишимо окуповані території, то цього не буде», – сказав він.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв’ю Буданов заявив, що окупанти пробують подати воду в Крим, але “вода просто сама не може йти”. 

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