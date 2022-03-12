100% ми знаємо, що буде перемога, і на 100% ми не знаємо, коли, – Зеленський

Україна чекає процесу врегулювання і миру на практиці, а не словах.

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінює зміну риторики російської влади щодо готовності до діалогу.

За останні два роки попри сотні разів звернен від України Росія таких сигналів не давала. Про це Зеленський повідомив на брифінгу закордонним журналістам.

Глава держави зазначив, що кінець війни, яку розгорнула Росія, має початися з припинення вогню. Це своєю чергою надасть можливість надавати гуманітарну допомогу.

"100% ми знаємо, що буде перемога, і на 100% ми не знаємо, коли це буде. Наші дипломати працюють і проговорюють деталі адженди, яка може бути між нами і РФ. Щоб було на практиці, а не словах, розпочато процес врегулювання, процес миру, закінчення війни. 100% початок повинен бути з припинення вогню, це і дасть можливість розблокувати гуманітарні процеси", – зазначив він.

Нагадаємо, українська та російська делегації мали три раунди перемовин у Білорусі. Окупанти не припиняли вогонь по мирному населенню навіть у той час, як їхні представники вели переговори. Росія просуває ультиматум капітуляції України. Українська влада дає однозначну відповідь, що цього не буде.

Зеленський підкреслив, що Україна готова до перемовин, проговорюються деякі кроки порядку денного. Групи перемовників Росії і України обговорюють питання. Росіяни вршті перестали кидатися ультиматумами і стали говорити. Однак залучення західний партнерів у цей процес поки недостатнє. Гарантії безпеки повинні запропонувати і закордонні лідери, бо вірити самій Росії неможливо.

Тисячі людей уже загинули через те, що Росія жодного разу не підтвердила готовність до зустрічі.

"Були ультиматуми з боку РФ, ми не пішли на будь-які ультиматуми, війна поглиблювалась. Триденної-чотириденної операції по окупації нашої держави, зміни керівництва нашої держави не відбулось. Впевнений, не відбудеться. І навіть якщо привести сюди помирати мільйон російських громадян, але окупувати Україну неможливо. Окупувати голови наших людей неможливо", – підкреслив президент.

Цього тижня в Туреччині також зустрічались міністри закордонних справ України і РФ Дмитро Кулеба і Сергій Лавров. Лавров виявився неуповноваженим ухвалювати якісь рішення, але обіцяв передати українські пропозиції, зокрема щодо відкриття гуманітарних коридорів, у Кремль.