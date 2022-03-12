Німеччина звільниться від залежності від російської нафти до кінця року, – міністр економіки

Німеччина кожен день, фактично щогодини прощається з російським імпортом.

Німеччина планує до осені 2022 року стати повністю незалежною від російського вугілля. До кінця року країна стане майже незалежною від російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра економіки Німеччини, віце-канцлера Роберта Хабека виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Ми повинні піти від імпорту енергоносіїв з Росії», – сказав він, додавши, що Німеччина «кожен день, фактично щогодини прощається з російським імпортом».

«Якщо нам це вдасться, то до осені ми будемо незалежні від російського вугілля, а до кінця року – майже незалежні від російської нафти. З газом складніше, тому що у нас немає власних потужностей з імпорту зрідженого газу», – додав він.

Нагадаємо, 8 березня США заборонили імпорт російської нафти та газу.

Майже сто депутатів Європарламенту закликали накласти ембарго ЄС на імпорт газу та нафти з Росії.