Пентагон оцінив високу майстерність ЗСУ: "Бʼються сміливо, хоробро і достатньо винахідливо"

Оборонне відомстві США не в курсі, чи ведеться на захоплених територіях партизанська війна, але бачило відео з українцями, які собою зупиняли ворожі танки.

Вільний світ вражений спротивом України, а боротьба українців проти російського вторгнення є справжнім національним зусиллям.

Українські Збройні сили продемонстрували високу тактичну майстерність у боротьбі з набагато більшим супротивником. Така заява речника Пентагону Дж. Кірбі оприлюднена на сайті оборонного відомства США.

"Вони бʼються сміливо, хоробро і достатньо винахідливо. І бойові дії ведуться не тільки Збройними силами", – сказав Кірбі.

Він додав, що і громадяни отримали від влади зброю та навчилися нею користуватися.

Пентагон не розуміє, чи відбувається в окупованих частинах України партизанська війна, але він знає про відео, на яких українці протистоять російським танкам.

"Частково спротив мав ненасильницький характер – натовп українців блокував вулиці та фактично зупиняв на шляху деякі російські підрозділи. Спротив відбувається на багатьох рівнях, і це дуже надихає. Вони чинять опір, вони захищаються, і ми збираємося далі шукати способи допомоги робити їм це в подальшому", – стверджує Кірбі.

Нагадаємо, за даними WSJ, рішення США відмовити Україні в передачі польських винищувачів МіГ-29 ухвалив особисто президент Байден, який наклав вето на доставку літаків, щоб не спровокувати Володимира Путіна на ескалацію війни.