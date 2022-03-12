На Київщині тероборонці спалили п’ять одиниць техніки окупантів

Серед знищеної техніки - один БТР з особовим складом на броні.

Бійці 112 бригади територіальної оборони спалили п’ять одиниць техніки російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"Біля Скибина на Київщині під час бою воїни 112 бригади Територіальної оборони ЗСУ за допомогою українського ПТРК «Стугна» знищили 5 одиниць техніки російських терористичних військ разом з бойовими розрахунками окупантів. Серед спаленої техніки: два танки, один БМП, один БТР з особовим складом на броні та один новітній броньований автомобіль московських ординців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Луганщині зведений загін прикордонників та бійців Збройних сил України вигнав загарбників з околиці одного з українських міст. У результаті бою українські бійці захопили трофейний БРДМ і взяли в полон одного рашиста.

12 березня українські сили протиповітряної оборони ліквідували російський літак Су-34.

Також на Сумщині бійці сил територіальної оборони зуміли знищити три танки та самохідну артилерійську установку окупантів.