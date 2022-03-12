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У Харкові затримали російських диверсантів

У них знайшли зброю і вибухівку.

У Харкові затримали російських диверсантів
Фото: Правда Геращенко

У Харкові затримали диверсантів, які хотіли підірвати військові об'єкти.

Про це написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Затримано диверсантів, що планували підірвати військові і цивільні об'єкти в Харкові. У них знайшли зброю і вибухівку", - написав Геращенко.

Нагадаємо, що поліція Харкова затримала коригувальника, який працював на Росію. Чоловік за 40 тисяч гривень коригував удари крилатими ракетами по місту. 

А днями на блокпосту в районі селища Селекційне прикордонний наряд відділу “Дергачі” Харківського загону затримав коригувальника вогню противника, українця.

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