У них знайшли зброю і вибухівку.

У Харкові затримали диверсантів, які хотіли підірвати військові об'єкти.

Про це написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Затримано диверсантів, що планували підірвати військові і цивільні об'єкти в Харкові. У них знайшли зброю і вибухівку", - написав Геращенко.

Нагадаємо, що поліція Харкова затримала коригувальника, який працював на Росію. Чоловік за 40 тисяч гривень коригував удари крилатими ракетами по місту.

А днями на блокпосту в районі селища Селекційне прикордонний наряд відділу “Дергачі” Харківського загону затримав коригувальника вогню противника, українця.