Велика Британія назвала військовим злочином бомбардування лікарень: Росія за це заплатить

Сполучене Королівство відправило в Україну вже шість літаків з медичною допомогою та обладнанням, найближчими днями буде відправлено ще партію меддопомоги.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саїд Джавід заявив, що бомбардування російськими літаками десятків українських лікарень є воєнним злочином.

Про це повідомляє BBC.

«Це воєнні злочини, і Росія заплатить за ці злочини, які вона здійснює, – сказав Джавід, виступаючи під час візиту до дитячої лікарні Бірмінгема. – Росія повинна припинити свою агресію. Це війна, розпочата Росією, абсолютно неспровокована, абсолютно невиправдана».

За словами міністра, Велика Британія відправила в Україну вже шість літаків з медичною допомогою та обладнанням, найближчими днями буде відправлено ще партію меддопомоги.

Згідно з Женевськими конвенціями та іншими міжнародними угодами, які намагаються регулювати війни, цивільне населення не може зазнавати свідомих нападів, а також інфраструктура, від якої вони залежать, щоб вижити.

Велика Британія входить до числа 39 країн, які 3 березня подали позов проти Росії за війну в Україні до Міжнародного кримінального суду, який переслідує військові злочини.

Нагадаємо, 9 березня російські війська обстріляли пологовий будинок і лікарню в центрі Маріуполя. Загинули три людини, серед них дитина.

Станом на 10 березня обстрілів з боку російських військ зазнали 63 лікарні, загинули 5 медиків.