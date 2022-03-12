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США запровадили санкції проти керівників російських банків, олігарха Віктора Вексельберга та родини Пєскова

Під санкції потрапили спікер Держдуми та головний комуніст РФ. 

США запровадили санкції проти керівників російських банків, олігарха Віктора Вексельберга та родини Пєскова
Віктор Вексельберг
Фото: rucompromat.com

Міністерство фінансів США опублікувало перелік осіб, які потрапили під нові санкції США – серед них 10 топпосадовців ВТБ банку, олігарх Віктор Вексельберг, 12 депутатів Держдуми РФ та родина речника Путіна Дмитра Пєскова. 

Також санкції запроваджені проти компанії ABR Management – управлінської компанії групи банку «Росія», який називають «особистим банком Кремля». У зв’язку з внесенням компанії у санкційний список під обмеження потрапив також Юрій Ковальчук, голова ради директорів банку «Росія». Його, як висловився Байден, називають особистим банкіром Путіна.

Крім того, під санкції потрапило майно російського олігарха Віктора Вексельберга, що володіє статками у понад 6 млрд доларів. Він знаходиться під санкціями США ще з 2018 року, а заходами у п’ятницю США повторно внесли його за іншою статтею та заблокували літак і яхту 90 млн доларів та 180 млн доларів активів.

Також США запровадили санкції проти дружини та дорослих дітей прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, а також членів Держдуми РФ, які керували зусиллями з визнання так званих «Л/ДНР», зокрема, спікера Думи В'ячеслава Володіна та лідера російської Компартії Геннадія Зюганова. 

Нагадаємо, 11 березня США заборонили постачання до Росії предметів розкоші, а також імпорт з РФ алкоголю, алмазів і морепродуктів. 

Цього ж дня президент США Джо Байден підписав указ про заборону на ввезення в Росію доларових банкнот.

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