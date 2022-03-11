Тютюнові гіганти: дві компанії зупиняють роботу в Росії (оновлено)

Лише одна з чотирьох транснаціональних тютюнових компаній - Imperial Tobacco (Великобританія) - станом на 9 березня заявила про зупинення виробництва і продажів на території Росії.

“Після останніх подій ми сьогодні зупинили всі операції в Росії. Це включає зупинку виробництва на нашому заводі у Волгограді та припинення будь-якої діяльності з продажу та маркетингу. Це рішення було прийнято на тлі надзвичайно складної ситуації в Росії внаслідок міжнародних санкцій і серйозних порушень. Ми будемо підтримувати наших російських співробітників, які отримуватимуть зарплату, поки діяльність зупинена”, - йдеться в заяві компанії.

Також зазначається, що компанія зупинила свою діяльність і в Україні через безпекову ситуацію.

Philip Morris зупиняє інвестиції в Росії та активує план згортання виробництва, включаючи запуски нових продуктів та інвестиції у рекламу, інновації та модернізацію.

“Philip Morris International сьогодні оголошує про зупинення запланованих інвестицій у Російській Федерації, включно з усіма запусками нових продуктів, а також комерційні, інноваційні та виробничі інвестиції, – йдеться в заяві PMI. - PMI також активізував плани щодо скорочення своїх виробничих операцій в Росії на тлі тривалих перебоїв у ланцюжках постачання і зміни нормативно-правової бази".

Головний виконавчий директор Яцек Ольчак додав, що компанія шокована війною в Україні і “рішуче засуджує насильство”.

“З огляду на ситуацію, Рада директорів і наша команда вищого керівництва вирішили зупинити всі наші заплановані інвестиції в Росії та активувати плани зменшення наших виробничих операцій. Ми будемо підтримувати наших співробітників у Росії протягом цього періоду, в тому числі продовжуючи виплачувати їм заробітну плату”, - зазначив Ольчек.

У компанії такожзазначили, що продовжать стежити за ситуацією.

"Ми були шоковані початком війни в Україні. Ми рішуче засуджуємо насильство. Ми солідарні з усіма невинними людьми, які страждають через військову агресію. Ми приєднуємося до багатьох голосів, які закликають до негайного припинення війни та відновлення миру", – заявив генеральний директор PMI Яцек Ольчак.

"Ми докладаємо зусиль щоб досягти трьох критичних цілей: допомогти евакуюватися тим, хто виїжджає - на сьогодні це понад 800 людей, у тому числі з найбільш постраждалих районів; забезпечити невідкладну допомогу працівникам, які залишаються в Україні; надавати матеріально-технічну, медичну, фінансову та іншу практичну підтримку тим, хто виїхав у сусідні країни. Протягом цього періоду ми продовжуємо виплачувати заробітну плату всім нашим українським працівникам", - додав СЕО PMI.

Компанія надає гуманітарну допомогу та робить усе можливе для своїх співробітників і народу України. PMI організувала поставки продуктів харчування, ліків та товарів першої необхідності у партнерстві з неурядовими організаціями в багатьох країнах. Протягом останніх п’яти днів співробітники компанії пожертвували більше 300 тис. доларів США для підтримки українців. Крім того, PMI пообіцяла перерахувати 10 млн доларів США на підтримку міжнародних гуманітарних зусиль.

Довідково

PMI почала працювати в Україні у 1994 році. 25 лютого 2022 року компанія оголосила про тимчасове призупинення своєї діяльності в Україні, в тому числі заводу в Харкові. У 2021 році на український ринок припадало близько 2% загального обсягу відвантажень сигарет і тютюнових виробів для електричного нагрівання і менше 2% від загального чистого доходу PMI. Наразі в Україні працює близько 1300 працівників. Компанія планує повністю відновити свою діяльність, як тільки для цього будуть безпечні умови.

British American Tobacco продовжить працювати в Росії.

"Наш бізнес у Росії продовжує працювати. Ми призупинили всі заплановані капіталовкладення в Росію і зосередимося на нашому портфелі тютюнових виробів місцевого виробництва"”, - йдеться в заяві компанії.

У компанії додали, що дотримуються і дотримуватимуться всіх міжнародних санкцій, пов'язаних з війною в Україні в повному обсязі.

А також зазначили, що теж “дуже стурбовані війною в Україні”.

Оновлення. 11 березня British American Tobacco оголосила про зупинку своєї діяльності на території Росії.

"Ми завершили перевірку нашої присутності в Росії. Контекст дуже складний, виключно швидко мінливий і мінливий. Ми прийшли до висновку, що право власності БАТ на бізнес в Росії більше не є стійким в поточних умовах. Сьогодні ми ініціювали процес швидкого переведення нашого російського бізнесу відповідно до міжнародних та місцевих законів", - сказано в повідомленні.

У компанії стверджують, що всім 2500 співробітникам буде збережена зарплата і в найближчому майбутньому буде зроблено все можливе, щоб забезпечити їх зайнятість.

Довідка. British American Tobacco випускає сигарети під брендами Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Newport, Rothmans International, Camel, Natural American Spirit, а також ряд місцевих марок (в Росії особливо відома локальна марка Ява золота) — всього близько 200 марок.

Japan Tobacco International залишається в Росії. Жодних заяв компанія поки що не робила.