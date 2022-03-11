Латвія припинила поштові грошові перекази в та з Росії і Білорусі.

Латвійська пошта припинила поштові грошові перекази в та з Росії і Білорусі, а також випустила спеціальну марку, присвячену Україні під гаслом «Ми з вами».

Фото: facebook.com/UKRinLatvia

Про це інформує пресслужба посольства України в Латвії.

Повідомляється, що сьогодні, 11 березня, у посольстві України в Латвії відбулася зустріч посла Олександра Міщенка та представників національного оператора поштового зв'язку Латвії (Latvijas Pasts ) – директором Департаменту поштових цінностей та філателії Едмундсом Бебрісом та керівником зовнішньої комунікації Гунтегою Варпою.

Під час зустрічі представники латвійської пошти презентували оригінал нової поштової марки з українською символікою, а також конвертів, створених на підтримку України та українського народу. Марка та конверти 10 березня були офіційно погашені та передані в поштові відділення для їх реалізації.

Фото: facebook.com/UKRinLatvia

Фото: facebook.com/UKRinLatvia

Новий проєкт передбачає, що 50% прибутків від продажу цієї поштової продукції будуть пожертвувані на підтримку громадян України через національний благодійний фонд Латвії Ziedot.lv.

Крім того, представники Latvijas Pasts повідомили, що громадяни України, що прибули до Латвії, в тому числі українські біженці, зможуть за спрощеною процедурою відкрити у латвійських поштових відділеннях поштові рахунки для здійснення грошових переказів на юридичні та приватні рахунки в та з України, а також в кредитні установи в Латвії та за кордоном.

Також можна буде вносити та знімати готівку зі свого рахунку, оплачувати рахунки.