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ЄС і G7 анонсували нові санкції проти Росії

Євросоюз анонсував четвертий пакет обмежень.

ЄС і G7 анонсували нові санкції проти Росії
Урсула фон дер Ляєн
Фото: twitter.com/vonderleyen

Європейський Союз і країни Великої сімки готують нові санкції проти Росії. Зокрема, четвертий пакет санкцій анонсувала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після неформального саміту ЄС.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна»

«Ці санкції ще дужче ізолюють Росію від глобальної економічної системи, підвищивши ще більше плату для путінського захоплення України», – заявила фон дер Ляєн. 

У свою чергу міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс повідомила, що країни Великої сімки також готують проти Росії новий пакет санкцій.

«Ми обговорили, які ще санкції можемо запровадити. Нам цілком зрозуміло, що кран треба затягнути тугіше», – заявила вона після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. 

«Санкції вже мають руйнівний вплив на російську економіку», – додала Елізабет Трасс, зазначивши, що вони «зменшують фінансування російської військової машини, проте Заходу треба робити більше».

Нагадаємо, США спільно з G7 і ЄС збираються позбавити Росію торгового статусу «найбільшого сприяння»

Також країни G7 дійшли згоди в тому, що потрібно відмовитися від російського газу

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