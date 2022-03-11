Сенат підтримав законопроєкт про виділення 13,6 мільярда доларів Україні

Тепер він піде на підпис до Байдена.

Сенат США на двопартійній основі проголосував за ухвалення законопроєкту про державне фінансування на суму 1,5 трильйона доларів, який включає допомогу Україні у розмірі 13,6 мільярда доларів. Законопроєкт, який Палата представників ухвалила в середу ввечері, тепер може бути надіслано на підпис президентові Джо Байдену, повідомляє телеканал CNN.

$13,6 млрд виділено на гуманітарну, оборонну та економічну допомогу Україні. Законопроєкт також включає положення про застосування санкцій проти РФ.

Згідно з інформаційним бюлетенем Комітету Палати представників з асигнувань, пакет екстреної допомоги передбачає виділення 4 мільярдів доларів для допомоги біженцям, які вимушені були втікати за кордон або були переміщені всередині країни, і збільшує повноваження президента щодо передачі оборонної техніки Україні та іншим союзним країнам до 3 мільярдів доларів.