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Сенат підтримав законопроєкт про виділення 13,6 мільярда доларів Україні

Тепер він піде на підпис до Байдена.

Сенат підтримав законопроєкт про виділення 13,6 мільярда доларів Україні
Фото: betterworldcampaign.org

Сенат США на двопартійній основі проголосував за ухвалення законопроєкту про державне фінансування на суму 1,5 трильйона доларів, який включає допомогу Україні у розмірі 13,6 мільярда доларів. Законопроєкт, який Палата представників ухвалила в середу ввечері, тепер може бути надіслано на підпис президентові Джо Байдену, повідомляє телеканал CNN.

$13,6 млрд виділено на гуманітарну, оборонну та економічну допомогу Україні. Законопроєкт також включає положення про застосування санкцій проти РФ.

Згідно з інформаційним бюлетенем Комітету Палати представників з асигнувань, пакет екстреної допомоги передбачає виділення 4 мільярдів доларів для допомоги біженцям, які вимушені були втікати за кордон або були переміщені всередині країни, і збільшує повноваження президента щодо передачі оборонної техніки Україні та іншим союзним країнам до 3 мільярдів доларів.

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