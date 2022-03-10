Фото: twitter.com/KatalinNovakMP

Парламент Угорщини у четвер, 10 березня, обрав президентом депутатку від правлячої партії "Фідес" Каталін Новак. Вона стала першою жінкою на цій посаді і водночас наймолодшим президентом Угорщини.

Раніше 44-річна Каталін Новак обіймала посаду міністра сімейної політики, передає агентство Анадолу.

"Близька соратниця прем’єр-міністра Віктора Орбана, вона була обрана на переважно церемоніальну роль 137 голосами проти 51 у парламенті, де домінувала права партія Орбана «Фідес»", – сказано в повідомленні.

Фото: twitter.com/KatalinNovakMP

Зазначається, що Новак був обличчям урядової політики, включаючи щедрі податкові пільги та податки, спрямовані на стимулювання молодих сімей мати більше дітей.

Новак описує своє обрання як перемогу жінок.

"Немає нічого гіршого за війну, угорці хочуть миру... Ми не дозволимо грати з країною в російську рулетку... Я також хочу виступати за мир як президент", – сказала Каталін Новак на церемонії в парламенті, маючи на увазі війну Росії в Україні.

Посаду президента Новак обійме 10 травня 2022 року після завершення терміну попереднього президента Яноша Адера.

Фото: twitter.com/KatalinNovakMP Каталін Новак із сім’єю

Каталін Єва Верешне-Новак – угорська політична діячка, президентка Угорщини (з 2022), віцеголова партії "Фідес" (з 2017), депутатка Національної асамблеї Угорщини (з 2018), міністр у справах сім'ї. Кавалер ордену Почесного легіону (2019), командор ордену "За заслуги перед Польщею" (2019).

У 1996—2001 роках вивчала економіку в Університеті Корвіна. У 2001–2004 роках вивчала право в Сегедському університеті і Університеті Західний Париж – Нантер-ля-Дефанс.

Працювала в Міністерстві закордонних справ. У 2010 році стала радницею міністра. У 2012 році очолила раду Міністерства трудових ресурсів Угорщини, під керівництвом Золтана Балога. Займала посаду державного міністра у справах франкомовних країн.

Постійна учасниця Всесвітнього конгресу сімей. Володіє угорською, англійською, французькою, німецькою та іспанською мовами.

Одружена з Іштваном Верешем, співробітником Угорського національного банку, має трьох дітей: дочка Ката (2008) та сини Адам (2004) і Томаш (2006).