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Китайські виробники смартфонів скоротили постачання продукції в Росію удвічі

На китайські бренди в РФ припадає 60% ринку смартфонів.

Китайські виробники смартфонів скоротили постачання продукції в Росію удвічі
Вице-президент Xiaomi Хьюго Барра выступает во время презентации китайской компании в Бразилии во время пресс-конференции в Сан-
Фото: EPA/UPG

Китайські виробники смартфонів Xiaomi, Oppo і Huawei скоротили постачання своєї продукції в Росію вдвічі. Про це з посиланням на Financial Times повідомляє УНІАН

Зазначається, що постачання зменшено через обвал рубля і західні санкції.

При цьому сказано, що на китайські бренди припадає 60% російського ринку смартфонів.

Як стверджує видання, щоб уникнути збитків, потрібно щодня встановлювати нову ціну на продукцію.

Російсько-китайська торгівля торік сягнула рекордного рівня - $146 млрд, при цьому на Китай припадало близько 14% російського імпорту, включаючи майже всі електронні товари.

Нагадаємо, сьогодні ще низка великих компаній оголосили, що припиняють роботу в РФ і Білорусі через агресію проти України та санкції, які США, ЄС, Японія та інші країни наклали на країну-агресора та її союзника.

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