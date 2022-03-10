Китайські виробники смартфонів скоротили постачання продукції в Росію удвічі

На китайські бренди в РФ припадає 60% ринку смартфонів.

Вице-президент Xiaomi Хьюго Барра выступает во время презентации китайской компании в Бразилии во время пресс-конференции в Сан-

Китайські виробники смартфонів Xiaomi, Oppo і Huawei скоротили постачання своєї продукції в Росію вдвічі. Про це з посиланням на Financial Times повідомляє УНІАН.

Зазначається, що постачання зменшено через обвал рубля і західні санкції.

При цьому сказано, що на китайські бренди припадає 60% російського ринку смартфонів.

Як стверджує видання, щоб уникнути збитків, потрібно щодня встановлювати нову ціну на продукцію.

Російсько-китайська торгівля торік сягнула рекордного рівня - $146 млрд, при цьому на Китай припадало близько 14% російського імпорту, включаючи майже всі електронні товари.

Нагадаємо, сьогодні ще низка великих компаній оголосили, що припиняють роботу в РФ і Білорусі через агресію проти України та санкції, які США, ЄС, Японія та інші країни наклали на країну-агресора та її союзника.