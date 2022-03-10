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​Росія заявила, що більше не збирається брати участь у Раді Європи

МЗС агресора стверджує, що НАТО і ЄС зловживають своєю більшістю в організації. 

​Росія заявила, що більше не збирається брати участь у Раді Європи
Фото: coe.int

МЗС РФ заявило, що Москва не має наміру надалі брати участь у діяльності Ради Європи, і звинуватило країни ЄС і НАТО в тому, що вони зловживають своєю більшістю і «продовжують лінію на руйнування Ради Європи і загального гуманітарно-правового простору у Європі».

«Росія не буде брати участь у перетворенні натовцями і ЄС, які їх слухняно наслідують, найстарішої європейської організації на черговий майданчик розповідей про вищість Заходу і самолюбування. Нехай насолоджуються спілкуванням одне з одним без Росії», – йдеться в заяві МЗС РФ. 

Нагадаємо, 25 лютого Рада Європи призупинила членство Росії в цій організації. Членство Росії призупинено і в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Також Рада Європи призупинила членство Росії в комітеті з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

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