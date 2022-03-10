МЗС назвало компанії, які залишилися на російському ринку

Міністерство закордонних справ України назвало компанії, які вирішили залишитися працювати на російському ринку після початку війни РФ проти України.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Українські дипломати закликали зазначені компанії переглянути свої рішення та повністю припинити діяльність у РФ, а відповідальний бізнес, уряди та споживачів з усього світу бойкотувати такі компанії та їхні продукти.

"Кожен товар, який постачає, виробляє або продає компанія на російському ринку, робить свій внесок до військового бюджету, який завжди був пріоритетом для російського уряду порівняно з будь-якими елементарними потребами власних громадян", - йдеться в заяві.

У МЗС наголосили, що за два тижні неспровокованої військової агресії Росії внаслідок авіаційних ударів і розстрілів уже загинули понад 50 дітей.

"Незалежно від розміру інвестицій чи частки Росії у глобальному портфелі, компанії, які дотримуються стандартів і цінностей екологічного, соціального та корпоративного управління, не мають морального права продовжувати діяльність у країні, яка вчиняє масові воєнні злочини на території іншої країни... Єдиним винятком можуть бути компанії, чиї постачання обґрунтовані критичними гуманітарними потребами", - додали в міністерстві.

Серед компаній, які залишилися працювати в Росії - Metro, Auchan, LG, Miele, Bosch, Bayer та Pfizer, банки Raiffeisen, Credit Agricole та UniCredit Group.

Нагадаємо, Міністерство економіки Росії запропонувало "запровадити зовнішнє управління" в компаніях, що належать іноземцям як мінімум на 25%, але пішли з російського ринку через військове вторгнення РФ в Україну.

Іноземні компанії почали масово залишати Росію через санкції у відповідь на військову агресію проти України.

Сьогодні компанія Brown-Forman Corp., виробник віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, вирішила зупинити комерційну діяльність в РФ. Також сьогодні стало відомо, що з РФ йде американський бренд жіночої білизни Victoriaʼs Secret, а KFC і Pizza Hut закривають свої ресторани на території країни. Вчора свою діяльність у Росії зупинили компанія Coca-Cola, мережа кав’ярень Starbuck, "тимчасово закриє" російські ресторани McDonald's.

Раніше компанія Procter & Gamble також повідомила, що зупиняє інвестиції та рекламну діяльність у РФ – залишить тільки продаж товарів базової гігієни, який також скоротить.

Про те, як світ відрізає Росію від глобальної економіки за її військове вторгнення в Україну, можна прочитати тут.