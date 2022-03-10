Sony припиняє продаж PlayStation в Росії

PlayStation Store також більше не буде доступний у Росії.

Компанія Sony, яка має найбільшу присутність на російському ринку серед виробників консолей, припиняє в Росії продаж PlayStation та програмного забезпечення. Про це пише видання CNBC.

«Sony Interactive Entertainment (SIE) приєднується до світової спільноти, закликаючи до миру в Україні», – повідомили в компанії.

Sony зупинила постачання програмного та апаратного забезпечення в країні, а також запуск нової гоночної гри Gran Turismo 7. PlayStation Store також більше не буде доступним у Росії.

Також корпорація оголосила, що спрямує два мільйони доларів Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та міжнародній неурядовій організації Save the Children, щоб підтримати жертв трагедії в Україні.

Нагадаємо, раніше продажі нових продуктів і послуг у Росії, включаючи ігрові консолі Xbox, програмне забезпечення та послуги за підпискою, зупинила компанія Microsoft.

Також CD Projekt, розробник гри Cyberpunk 2077, та Electronic Arts заявили, що заблокують усі продажі ігор і контенту в Росії та Білорусі.