У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
ГоловнаСвіт

Sony припиняє продаж PlayStation в Росії

PlayStation Store також більше не буде доступний у Росії.

Sony припиняє продаж PlayStation в Росії

Компанія Sony, яка має найбільшу присутність на російському ринку серед виробників консолей, припиняє в Росії продаж PlayStation та програмного забезпечення. Про це пише видання CNBC.

«Sony Interactive Entertainment (SIE) приєднується до світової спільноти, закликаючи до миру в Україні», – повідомили в компанії.

Sony зупинила постачання програмного та апаратного забезпечення в країні, а також запуск нової гоночної гри Gran Turismo 7. PlayStation Store також більше не буде доступним у Росії. 

Також корпорація оголосила, що спрямує два мільйони доларів Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та міжнародній неурядовій організації Save the Children, щоб підтримати жертв трагедії в Україні.

Нагадаємо, раніше продажі нових продуктів і послуг у Росії, включаючи ігрові консолі Xbox, програмне забезпечення та послуги за підпискою, зупинила компанія Microsoft.

Також CD Projekt, розробник гри Cyberpunk 2077, та Electronic Arts заявили, що заблокують усі продажі ігор і контенту в Росії та Білорусі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також