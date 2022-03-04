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Microsoft зупиняє продаж своїх продуктів і послуг в Росії

Новини з України викликають у компанії жах.

Microsoft зупиняє продаж своїх продуктів і послуг в Росії
Фото: EPA/UPG

Компанія Microsoft зупиняє нові продажі продуктів і послуг в Росії через розпочату нею війну в Україні. Про це йдеться у офіційній заяві, опублікованій на сайті компанії.

"Сьогодні ми оголошуємо, що призупинимо всі нові продажі продуктів і послуг Microsoft в Росії. Крім того, ми тісно координуємо та співпрацюємо з урядами Сполучених Штатів, Європейського Союзу та Великобританії, а також зупиняємо багато аспектів нашого бізнесу в Росії відповідно до урядових санкційних рішень. Ми вважаємо, що найбільш ефективно допомагаємо Україні, коли ми робимо конкретні кроки у координації з рішеннями, які приймаються цими урядами, і будемо вживати додаткових заходів, оскільки ситуація продовжує розвиватися", - заявили у Microsoft, додавши, що вони, "як і весь світ, відчувають жах і гнів від тих новин, що йдуть з України".

У компанії також зазначили, що продовжують активно допомагати Україні у галузі кібербезпеки.

"Також продовжуємо мобілізувати наші ресурси для допомоги людям в Україні. Наші команди Microsoft Philanthropies і UN Affairs тісно співпрацюють з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) і кількома агентствами ООН, щоб допомогти біженцям, надаючи технологічну та фінансову підтримку ключовим неурядовим організаціям, і, якщо необхідно, ми захищаємо ці групи від тривалих кібератак", - зазначено у релізі.

Відзначимо, що 2 березня про зупинення роботи у Росії оголосила й Oracle - друга величиною доходів компанія з вироблення програмного забезпечення у світі.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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