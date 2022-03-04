Рада ООН з прав людини створила комісію з розслідування воєнних злочинів Росії проти українців

Докази будуть задокументовані для використання в міжнародних судах.

Рада ООН з прав людини заснувала міжнародну комісію з розслідування фактів російських воєнних злочинів проти українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Докази будуть задокументовані для використання в міжнародних судах.

“Російські воєнні злочинці будуть покарані”, – йдеться в повідомленні.

Вітаю заснування Радою #ООН з прав людини міжнародної комісії з розслідування фактів російських воєнних злочинів проти українців. Докази будуть задокументовані для використання в міжнародних судах. Російські воєнні злочинці будуть покарані. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022

Нагадаємо, головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан просить усіх, хто має документальні свідоцтва військових злочинів Росії в Україні, передавати йому ці матеріали на електронну пошту.

Хан сам ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як "військові злочини" та "злочини проти людства".

Він зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС, або Суду), тому сама не може передати цю ситуацію до його офісу.

Сьогодні зранку стало відомо, що команда Міжнародного кримінального суду вже вирушила в Україну.

МЗС України вважає, що вище військово-політичне керівництво Росії обов'язково постане перед Міжнародним кримінальним судом і відповість за кожен вчинений злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття.