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Президент Литви закликав допомогти Україні побудувати систему ППО для захисту від РФ

"Росія заплатить величезну ціну за цю інтервенцію, вона вже платить".

Президент Литви закликав допомогти Україні побудувати систему ППО для захисту від РФ
Фото: lrp.lt

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Захід зобов'язаний допомогти Україні побудувати систему протиповітряної оборони для захисту від обстрілів Російської Федерації.

Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post, передає Укрінформ.

"Ми повинні допомогти українцям побудувати систему ППО, інакше перевага Росії в повітряному просторі призведе до величезних втрат на землі", - сказав Науседа.

На питання про ризики війни НАТО з Росією литовський президент відповів: "Важко сказати, бо я думаю, що всі наші дії вплинуть на поведінку Росії. Що рішучіші ми будемо, то вища ймовірність досягнення миру. Росіяни дивляться на нашу поведінку. Якщо ми будемо рішучі, можливо, це найкращий спосіб досягти миру".

Президент Литви також відзначив, що імперський апетит президента РФ Володимира Путіна "непомірний", а амбіції - "безмежні".

"Росія заплатить величезну ціну за цю інтервенцію, вона вже платить після нових рішень про санкції та ізоляцію Росії", - наголосив Науседа.

Нагадаємо, 24 лютого Путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ. Окупанти застосовують артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

26 лютого сили ППО збили Іл-76 з російським десантом. Пізніше ППО знищила два російські винищувачі.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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