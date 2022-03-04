​На напрямку Броварів знищено 4 БМП і 2 танки ворога, – Міноборони

Збройні сили України знищили на напрямку Броварів 4 БМП і 2 танки російської армії. Одну бронемашину піхоти українські військові захопили неушкодженою, і вона поповнить український підрозділ.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Росіяни також використовують як щит будинки українців.

«Ворог ховає свою техніку серед будинків мирних жителів. Грабує магазини. Біснується. Бо бачить свою техніку, що стала металоломом, і знає, що його чекає така ж доля!» – зазначає Міноборони.

Нагадаємо, станом на ранок 4 березня орієнтовні втрати росіян скали 9166 осіб, 33 літаки і 37 гелікоптерів. Також українські війська знищили 939 бойових броньованих машин противника, 105 артилерійських систем і 18 засобів ППО.