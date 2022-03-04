Росія випустила більш ніж 480 ракет по Україні, - Пентагон

З них понад 70 було запущено з території Білорусі.

Станом на 3 березня в Пентагоні нарахували понад 480 ракетних запусків Росії по Україні. Про це повідомляє Ліга з посиланням на Міноборони США.

Зокрема, понад 230 ракет запустили з мобільних пускових установок, які Росія доставила в Україну. Понад 160 було запущено з Росії, понад 70 – з Білорусі. Ще 10 – із Чорного моря.

У Пентагоні вважають, що українські системи протиповітряної та протиракетної оборони залишаються неушкодженими та ефективними.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземних партнерів ухвалити рішення про надання Україні бойових літаків.