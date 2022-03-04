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Росія випустила більш ніж 480 ракет по Україні, - Пентагон

З них понад 70 було запущено з території Білорусі.

Росія випустила більш ніж 480 ракет по Україні, - Пентагон
Фото: EPA/UPG

Станом на 3 березня в Пентагоні нарахували понад 480 ракетних запусків Росії по Україні. Про це повідомляє Ліга з посиланням на Міноборони США.

Зокрема, понад 230 ракет запустили з мобільних пускових установок, які Росія доставила в Україну. Понад 160 було запущено з Росії, понад 70 – з Білорусі. Ще 10 – із Чорного моря.

У Пентагоні вважають, що українські системи протиповітряної та протиракетної оборони залишаються неушкодженими та ефективними.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземних партнерів ухвалити рішення про надання Україні бойових літаків.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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