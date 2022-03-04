Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 березня орієнтовно склали:
- особового складу / personnel - близько / aprox. 9166 осіб,
- танків / tanks ‒ 251 од.,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 939 од.,
- артилерійських систем / artillery systems – 105 од.,
- РСЗВ / MLRS - 50 од.,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 18 од.,
- літаків / aircraft – 33 од. (уточнюється),
- гелікоптерів / helicopters – 37 од. (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки / vehicles - 404 од.,
- легкі швидкісні катери / light speedboats - 2 од.,
- цистерн з ПММ / fuel tanks - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 3.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначили в Генштабі ЗСУ.