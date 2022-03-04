​Російські солдати захопили елеватор на Сумщині і вимагають переговорів зі старостою та СБУ

У селищі Біловодське в Сумській області російські окупанти захопили елеватор агрохолдингу "Кернел" і вимагають переговорів з місцевою владою та Службою безпеки України.

Про це йдеться у звіті голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького і голови РВА Дениса Ващенка про оперативну ситуацію в Роменському районі.

"Наразі в Роменському районі окупантами захоплений МХП «Дружба-Нова» (Кернел) в с. Біловодське. Позавчора вночі колони техніки та військові захопили це підприємство в районі. На території самого МХП є техніка, поряд біля МХП є склади з буряками. Сьогодні росіяни загнали туди 225 одиниць військової техніки. Є важка техніка, артилерія", - заявив Ващенко.

Він також розповів, що місцеві мешканці відійшли подалі і сидять у підвалах, бо російські солдати вже побували в сусідньому селі Біловоди - приїхали туди на 4 БМП, стріляли, грабували та погрожували місцевим.

"Зараз (російські війська. - Ред.) повернулися на базу, вимагають перемовника, СБУ, старосту! Усі бояться до них іти, бо вони стріляють наповал. Вони окопались там, на даху сидять снайпери вже третій день. Встановили озброєння навкруги. Риють якийсь котлован бульдозерами та тракторами. Вони там чи укріплення собі будують, чи щось незрозуміле", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 березня в місто Тростянець на Сумщину зайшли російські війська з колоною техніки.