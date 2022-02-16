Міжнародний зернотрейдер "Кернел" та АМПУ інвестують в Чорноморський порт понад 100 млн. дол.

Мінінфраструктури і трейдер провели переговори і домовилися про запуск ряду проєктів.

Міністерство інфраструктури та міжнародний зернотрейдер "Кернел" провели переговори щодо розвитку інфраструктури Чорноморського морського порту. Сторони домовилиася про запуск ряду проєктів вартістю понад 100 млн доларів.

Про це повідомили в пресслужбі Мінінфраструктури.

"Йдеться про реконструкцію існуючих та будівництво нових причалів, а також розширення підхідних залізничних шляхів. Це забезпечить підвищення вантажообігу порту й надходжень від портових зборів", - повідомили в пресслужбі відомства.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що нині розпочинається розробка проєктної документації та оцінка інвестицій.

"Сьогодні ми дійшли попередньої згоди щодо реалізації державно-приватного партнерства в оновленні гідротехнічної, складської та залізничної інфраструктури порту. І інвестор, і держава мають спільну мету — створити сучасні портові потужності під гарантію зростання вантажообігу. Вже в другому кварталі цього року плануємо виходити на підписання взаємних зобов’язань держави та приватного інвестора", - сказав Кубраков.

"Кернел" та Асоціація морських портів України зацікавлені в реконструкції наявних та будівництві нових причалів, а також розширені підхідних залізничних шляхів, кажуть в Мінінфраструктури. Адже сторони планують подальше збільшення вантажопотоку, яке вимагає розширення пропускної потужності портової інфраструктури.

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Нагадаємо, 14 лютого Олександр Кубраков повідомив, що Мінінфраструктури працює над розблокуванням чорноморських портів у зв’язку з незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань РФ у виключній морській економічній зоні України.

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