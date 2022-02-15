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Радник із приватизації визначив стартову ціну "Президент-Готелю" в 390 млн гривень

Три спроби приватизації "Президент-Готелю" виявилися невдалими.

Радник із приватизації визначив стартову ціну "Президент-Готелю" в 390 млн гривень
Фото: president-hotel.com.ua

Радник із приватизації ПрАТ "Президент-Готель" – ТОВ "Конкорд-Консалтинг", що входить до групи компаній Concorde Capital, визначило стартову ціну приватизації на рівні 390 млн гривень. 

Як зазначається у пресрелізі компанії, оцінку активу Concorde Capital провів у партнерстві з Бюро Маркуса, Creston GCG, BDO Consulting, Redcliffe Partners і Cushman&Wakefield.

У Concorde Capital вважають, що продаж за стартовою ціною принесе більше вигоди для державного бюджету, ніж доходи держави у вигляді дивідендів, і рекомендують шукати можливості для проведення аукціону.

"Нема потреби утримувати «Президент-Готель» у держвласності, це не стратегічний об'єкт. Сьогодні готель перебуває в стані, який потребує суттєвих інвестицій. А в найближчому майбутньому він може зайняти вагоме місце на готельній мапі Києва саме завдяки залученню необхідних інвестиції через приватизацію. І на всіх етапах – від ремонту до подальшого операційного управління – це дозволить забезпечити роботою сотні спеціалістів", – зазначив генеральний директор Concorde Capital Ігор Мазепа.    

Згідно із законом України "Про приватизацію державного і комунального майна"стартову ціну об'єкта великої приватизації визначає залучений інвестиційний радник.

Нагадаємо, "Президент-Готель" – державний чотиризірковий готельно-ресторанний комплекс у діловому кварталі Києва. У 2009 році Державне управління справами передало "Президент-Готель" у довгострокову оренду до 2034 року. 

Згідно з держреєстром, власником Квадру є кіпрська Фесанес Комершл Лтд. Її основними бенефіціарами (91%) вважаються два громадяни Кіпру, 9% належать компанії Л.А.Р.К. Бориса Кауфмана та кіпрської Уайарес Ентерпрайсіз Лтд.

У листопаді 2018 року Кабмін затвердив Concorde Capital інвестиційним радником із підготовки до приватизації й продажу держпакета (100% акцій) "Президент-Готелю". Готель входить до переліку об'єктів великої приватизації.

У серпні 2019 року господарський суд Києва розблокував процес приватизації "Президент-Готелю". 

Три спроби приватизації "Президент-Готелю" – у 2014, 2015 та 2017 роках – виявилися невдалими.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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