Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Монастирський: "Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, буде розстріляний без попередження"
Монастирський: "Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, буде розстріляний без попередження"
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
МОК усе ж таки скасував нагородження переможців командного турніру з фігурного катання через справу про допінг Валієвої
МОК усе ж таки скасував нагородження переможців командного турніру з фігурного катання через справу про допінг Валієвої
СБУ закликала ​українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації
СБУ закликала ​українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
BBC процитувало слова Пристайка про можливість Києва відмовитись від курсу на НАТО, МЗС назвало слова вирваними з контексту
BBC процитувало слова Пристайка про можливість Києва відмовитись від курсу на НАТО, МЗС назвало слова вирваними з контексту
ГоловнаЕкономікаДержава

На Полтавщині відновлюють 60-річний міст на національній трасі Бориспіль - Маріуполь

У цьому районі довелося повністю перекрити рух.

Поблизу села Липове Кременчуцького району Полтавської області на дорозі Н-08 Бориспіль – Маріуполь, де розташований міст через річку Сула, підрядник уже забетонував опору №8 та готується до бетонування опори №7.

Укравтодор у Facebook показав, як відбуваються роботи на об'єкті.

Через аварійний стан мосту через річку Сула, що розділяє Полтавську та Черкаську області, рух трасою Н-08 у цьому районі довелося повністю перекрити у березні 2021 року.

«Міст збудований 1962 року. До початку ремонту споруда не витримувала сучасні навантаження, окремі елементи мосту – деформаційні шви та опорні частини під залізобетонним прогоном – знаходилися у неробочому стані», - пояснили в Укравтодорі.

Роботи з відновлення мосту, що тривають за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», було розпочато з найпроблемнішої ділянки - металевої прогонової будови.

Наразі мостобудівники вже готуються до бетонування опори №7 та ведуть підготовку до початку ремонту опори №6. Паралельно триває демонтаж старих опор та спорудження тимчасової естакади.

Підрядник веде роботи на об'єкті цілодобово, оскільки через повне перекриття руху мостом наразі транспорт змушений слідувати в об'їзд протяжністю близько 70 км.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко заявив, що до кінця цього року буде повністю завершено будівництво Запорізьких мостів. Загалом у 2022 році планується реалізувати 715 інфраструктурних проєктів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також