Нафта Brent подорожчала до максимуму з 2014 року

Ф'ючерси на нафту Brent з постачанням у квітні 2022 року на торгах в п'ятницю, 11 лютого, торгувалися на позначці вище за $95, додавши в ціні понад 4%. Це найвищий показник із жовтня 2014 року, повідомляє РБК.

Як повідомляє Reuters, нафта марки WTI подорожчала на 3,22 долара, або на 3,6%, до 93,10 доларів за барель.

Обидва показники досягли найвищого рівня з кінця 2014 року, перевищивши рекорди, встановлені в понеділок. На ринках нафти восьмий тиждень поспіль спостерігається зростання через стурбованість щодо глобальних поставок на тлі відновлення попиту після пандемії коронавірусу. Ще одна причина росту - напруження на україно-російському кордоні.

"Ринки не хочуть скорочення у вихідні… якщо вторгнення здається неминучим, і ви знаєте, що буде відповідна санкція, яка призведе до перебоїв у постачанні природного газу та нафти", – сказав Ендрю Ліпоу, президент Lipow Oil Associates у Х'юстоні.

Нагадаємо, ввечері 3 лютого ціна на нафту марки Brent перевищила 91 долар США за барель.