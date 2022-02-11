ArcelorMittal оголосила нову програму викупу акцій на $1 млрд

За останній рік капіталізація ArcelorMittal зросла у півтора раза.

Найбільша сталеливарна компанія світу ArcelorMittal оголосила про нову програму викупу своїх акцій обсягом 1 млрд доларів США.

Компанія планує завершити її у першому півріччі 2022 року залежно від ринкових умов, передає агентство "Интерфакс".

Попередню програму, суму якої також становила 1 млрд доларів, було завершено у грудні 2021 року. За останній рік капіталізація ArcelorMittal зросла у півтора раза.

Нагадаємо, що ArcelorMittal належить індусу Лакшмі Мітталу.

На початку січня 2015 року стало відомо, що ArcelorMittal йде з Росії. Пошуки покупця почалися близько півтора року перед тим, проте активізувалися після початку конфлікту в Україні та "історії з Кримом".

У липні 2015 року з’явилася інформація про продаж компанією "Криворіжсталі" ("АрселорМіттал Кривий Ріг"). Тоді гендиректор ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" Парамжит Калон заявив, що ArcelorMittal інвестувала в "АрселорМіттал Кривий Ріг" $1,2 млрд і не має наміру продавати підприємство через складну ситуацію на ринках металопродукції.

Завод ArcelorMittal – найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки. Корпорація Mittal Steel (згодом стала ArcelorMittal) придбала 93,02% акцій ВАТ "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року за 24,2 млрд грн зі стартовою ціною 10 млрд грн.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" щорічно виробляє близько 6 мільйонів тонн сталі, понад 80% своєї продукції експортує. На підприємстві працюють більше 29 тисяч українців.

За даними компанії, "АрселорМіттал" за понад 15 років роботи в Україні вклала більш ніж 5 млрд доларів у розвиток виробництва.