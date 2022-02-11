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Мінінфраструктури оголосило про початок модернізації міжнародних пунктів пропуску

На сьогодні 33 пропускні пункти необладнані або недобудовані.

Мінінфраструктури оголосило про початок модернізації міжнародних пунктів пропуску

Мінінфраструктури оголосило про початок модернізації міжнародних пунктів пропуску

Кабінет міністрів наділив Міністерство інфраструктури повноваженнями профільного органу щодо оновлення прикордонної інфраструктури. Як повідомило Мінінфраструктури у Facebook, це рішення дає можливість розпочати масштабну модернізацію та будівництво міжнародних автомобільних пунктів пропуску.

«Це рішення долучає до програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» прикордонну інфраструктуру, а саме – міжнародні автомобільні пункти пропуску. Зокрема, "Ягодин - Дорогуськ", "Ужгород - Вишнє-Нємецьке" та "Чоп - Захонь". Наш флагманський проєкт: модернізація та розвиток МАПП «Ягодин – Дорогуськ». Через нього здійснюється 40% усіх автомобільних вантажних перевезень в Україні», - зазначив з цього приводу міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він також нагадав, що підвищення пропускної спроможності пунктів пропуску та їхня модернізація є невід'ємною частиною зобов'язань України в рамках міжнародних договорів, зокрема, з Польщею.

Тим часом, наразі більшість діючих пунктів пропуску або не відповідають сучасним вимогам, або перебувають у недобудованому стані.

Сьогодні в Україні налічується 100 автомобільних пунктів пропуску, з яких 74 – міжнародні або міждержавні. З них 33 пункти залишаються повністю необладнаними або недобудовані, а 20 пунктів створювалися ще за радянських часів і давно потребують модернізації.

Останніми роками розвитку мережі міжнародних автомобільних пунктів пропуску мало приділялося уваги і майже не виділялося фінансування. З 2012 року в експлуатацію було введено лише один об'єкт, близько 10 було частково відремонтовано, будівництво двох пунктів не завершено, а на чотирьох не закінчено реконструкцію.

"Наша команда має відповідний управлінський досвід для того, щоб налагодити процеси модернізації автомобільних пунктів пропуску, створити комфортний простір для користувачів і нарешті вирішити критичну проблему з чергами на українському кордоні", - наголосив Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що для покращення транспортного сполучення з Молдовою на кордоні з Україною через річку Дністер розпочато будівництво нового Ямпільського мосту.

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