На сьогодні 33 пропускні пункти необладнані або недобудовані.

Мінінфраструктури оголосило про початок модернізації міжнародних пунктів пропуску

Кабінет міністрів наділив Міністерство інфраструктури повноваженнями профільного органу щодо оновлення прикордонної інфраструктури. Як повідомило Мінінфраструктури у Facebook, це рішення дає можливість розпочати масштабну модернізацію та будівництво міжнародних автомобільних пунктів пропуску.

«Це рішення долучає до програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» прикордонну інфраструктуру, а саме – міжнародні автомобільні пункти пропуску. Зокрема, "Ягодин - Дорогуськ", "Ужгород - Вишнє-Нємецьке" та "Чоп - Захонь". Наш флагманський проєкт: модернізація та розвиток МАПП «Ягодин – Дорогуськ». Через нього здійснюється 40% усіх автомобільних вантажних перевезень в Україні», - зазначив з цього приводу міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він також нагадав, що підвищення пропускної спроможності пунктів пропуску та їхня модернізація є невід'ємною частиною зобов'язань України в рамках міжнародних договорів, зокрема, з Польщею.

Тим часом, наразі більшість діючих пунктів пропуску або не відповідають сучасним вимогам, або перебувають у недобудованому стані.

Сьогодні в Україні налічується 100 автомобільних пунктів пропуску, з яких 74 – міжнародні або міждержавні. З них 33 пункти залишаються повністю необладнаними або недобудовані, а 20 пунктів створювалися ще за радянських часів і давно потребують модернізації.

Останніми роками розвитку мережі міжнародних автомобільних пунктів пропуску мало приділялося уваги і майже не виділялося фінансування. З 2012 року в експлуатацію було введено лише один об'єкт, близько 10 було частково відремонтовано, будівництво двох пунктів не завершено, а на чотирьох не закінчено реконструкцію.

"Наша команда має відповідний управлінський досвід для того, щоб налагодити процеси модернізації автомобільних пунктів пропуску, створити комфортний простір для користувачів і нарешті вирішити критичну проблему з чергами на українському кордоні", - наголосив Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що для покращення транспортного сполучення з Молдовою на кордоні з Україною через річку Дністер розпочато будівництво нового Ямпільського мосту.