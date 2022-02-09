Харківська ОДА розриває контракт зі скандальним генпідрядником будівництва онкоцентру

Робоча група Харківської обласної державної адміністрації визнала приватне підприємство "РОМБ+" неспроможним виконувати обов'язки генерального підрядника будівництва Харківського обласного онкоцентру та вирішила розірвати контракт з ним

Як повідомляє пресслужба Харківської ОДА, робоча група з проведення аналізу виконання у 2020-2022 роках будівельних робіт у межах програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" встановила, що "ХОДА, як розпорядник коштів, у встановлені договором терміни та повним обсягом здійснила оплату виконаних робіт". Водночас "генпідрядник не виконував належним чином свої зобов'язання та систематично порушував умови договору".

Зокрема, як йдеться у висновках робочої групи, генпідрядником порушувалися строки виконання робіт та не використовувалися авансові бюджетні кошти. "Крім того, генпідрядник перешкоджав замовнику будівництва здійснювати контроль за ходом, вартістю та обсягами виконання робіт та не інформував останнього про хід робіт. При цьому під час дії договору та засідань робочої групи генпідрядник постійно намагався перекласти відповідальність на інших осіб: замовника, проєктантів, постачальників тощо", - йдеться в повідомленні.

При цьому, зазначають в ХОДА, генеральний підрядник "не надав жодного документального підтвердження наявності об'єктивних причин порушення строків виконання робіт".

У підсумку робоча група дійшла висновку про неспроможність ПП «РОМБ+» виконувати обов'язки генпідрядника та ухвалила рішення про розірвання договору.

"Адже в випадку зриву будівництва онкоцентру мова йде не лише про невиконання програми Президента "Велике будівництво" на Харківщині. Мова про те, що жителі області не зможуть вчасно отримати такий вкрай необхідний заклад охорони здоров'я. У відповідності до графіка будівництва Харківського онкоцентру, минулого року повинні були здійснити значну частину робіт, на що були передбачені і виділені необхідні кошти. Проте, як ми бачимо, генпідрядник не впорався. Ми повинні наздогнати згаяний час і розв'язати цю проблему", – прокоментував ситуацію директор Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА Сергій Жуков.

Нагадаємо, робочу групу щодо будівництва Харківського онкоцентру було створено в січні цього року за ініціативи голови ХОДА Олега Синєгубова.

19 січня Синєгубов оглянув будівництво онкоцентру та заявив: "Президент поставив чітке завдання, щоб Харківська область отримала сучасний онкоцентр. Наше завдання – організувати всі умови для того, щоб будівництво йшло, залучати сюди державні інвестиції і відстоювати проєкти та програми для Президентської програми від імені Харківської області. А тут виявляється парадоксальна ситуація: кошти є, а будувати не можемо. В чому причина – будемо розбиратися". Тоді ж голова ХОДА дав доручення почати розроблення проєктно-кошторисної документації для третьої черги, аби уникнути подальших затримок будівництва.