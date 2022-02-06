Україна отримала партію препарату для лікування COVID-19

Україна отримала 60 тис. таблеток препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme.

"Роботу над контрактуванням «Молнупіравіру» ми почали ще у листопаді, під час підготовки до чергової хвилі COVID-19. Зараз ці ліки допоможуть нам у боротьбі з захворюванням та збережуть життя пацієнтам із груп ризику. Я вдячний колегам та партнерам за оперативну роботу та закупівлю цього препарату", - – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Найближчим часом МОЗ розподілить ліки та відправить їх у регіони. До квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тис. таблеток препарату.

Першочергово ці ліки призначатимуть пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

Молнупіравір – це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати. Він зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.

2 лютого Кабінет Міністрів України ухвалив Національний план вакцинопрофілактики коронавірусу на 2022 рік. Національний план вакцинації передбачає, що загальна стратегія вакцинації проти ковіду буде полягати у ревакцинації бустерною дозою тих, хто вже отримав базовий курс щеплення в 2021 році, та вакцинації тих, хто не отримав жодної дози.