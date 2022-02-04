За добу в Україні виявили майже 44 тис. випадків COVID-19, одужали менше 10 тис. осіб

На Львівщині та Житомирщині добова захворюваність перевищила 3 тис. випадків.

У четвер, 3 лютого, в Україні зафіксували 43 778 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема ковід виявили у 4 381 дитини і 873 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 4 328 пацієнтів. Одужали 9 497 осіб, 174 людини померли.

Кількість інфікованих за 3 лютого – це рекордний показник, однак попередню найвищу кількість нових захворілих фіксували за день до того, 2 лютого.

Добова захворюваність 3 лютого перевищила 3 тис. випадків на Львівщині та Житомирщині. Понад 2 тисячі нових хворих на ковід виявили у Києві, у Дніпропетровській, Хмельницькій, Сумській та Рівненській областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2869;

Вінницька область – 1356;

Волинська область – 1034;

Дніпропетровська область – 2115;

Донецька область – 1799;

Житомирська область – 3310;

Закарпатська область – 882;

Запорізька область – 1060;

Івано-Франківська область – 1959;

Київська область – 1551;

Кіровоградська область – 331;

Луганська область – 805;

Львівська область – 3791;

Миколаївська область – 921;

Одеська область – 4136;

Полтавська область – 1202;

Рівненська область – 2521;

Сумська область – 2073;

Тернопільська область – 1664;

Харківська область – 1789;

Херсонська область – 1058;

Хмельницька область – 2081;

Черкаська область – 1166;

Чернівецька область – 994;

Чернігівська область – 1311.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіли 4 213 675 людей, одужала від коронавірусу 3 660 351 особа, від ускладнень ковіду померли 100 983 українці.

За даними МОЗ, минулої доби вакциновано 75 304 людини. Першу дозу отримали 23 482 людини, другу – 28 444. Додаткову дозу вкололи 695 особам, бустерну – 22 683 людям.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 420 207 людей. З них першу дозу отримали 15 420 205 людей, дві дози – 14 728 642. Додатково щепилися 19 423 людини, бустерну дозу вкололи 421 057 людям.

Загалом проведено 30 589 327 щеплень.

Напередодні у ВООЗ побачили "унікальну можливість" для Європи взяти ковід під контроль, адже ситуація стабілізувалася. Нинішній "період затишшя" став наслідком зроблених у Європі щеплень та вироблення імунітету до омікрону.

Директор Європейського бюро ВООЗ висловив упевненість у тому, що нині можна реагувати на нові штами без повторного впровадження обмежувальних заходів.