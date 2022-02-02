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За добу в Україні підтвердили 35 тис. випадків COVID-19, із них понад 4 тис. – у дітей

Число госпіталізацій перевищило 4 тис., через ковід померли 204 людини.

За добу в Україні підтвердили 35 тис. випадків COVID-19, із них понад 4 тис. – у дітей
Фото: Стас Козлюк

У вівторок, 1 лютого, в Україні зафіксували 35 014 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема ковід виявили у 4 190 дітей і 940 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 4 314 пацієнтів. Одужали 9 894 особи, 204 людини померли.

За добу 1 лютого понад 2 тисячі нових хворих на ковід виявили у Києві, у Львівській та Харківській областях.

Статистика добової захворюваності у регіонах:

  • м. Київ – 2499;
  • Вінницька область – 1252;
  • Волинська область – 1016;
  • Дніпропетровська область – 1732;
  • Донецька область – 1558;
  • Житомирська область – 1581;
  • Закарпатська область – 773;
  • Запорізька область – 963;
  • Івано-Франківська область – 1330;
  • Київська область – 1409;
  • Кіровоградська область – 310;
  • Луганська область – 869;
  • Львівська область – 2953;
  • Миколаївська область – 816;
  • Одеська область – 2725;
  • Полтавська область – 1171;
  • Рівненська область – 1695; 
  • Сумська область – 1499;
  • Тернопільська область – 1329; 
  • Харківська область – 2121;
  • Херсонська область – 837;
  • Хмельницька область – 1766;
  • Черкаська область – 940;
  • Чернівецька область – 988;
  • Чернігівська область – 882.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіли  4 130 277 людей, одужали від коронавірусу 3 641 474 особи, від ускладнень ковіду померли 100 599 українців.

Як повідомляли, новий підвид омікрону виявився на 33% заразнішим. Похідний від штаму коронавірусу SARS-CoV-2 омікрон субваріант BA.2  частіше вражає щеплених та ревакцинованих. Утім, як запевняють данські вчені, вакцинація залишається ефективною.

Станом на кінець січня омікрон виявили у 20 областях України. Стрімке поширення цього штаму спричиняє значний ріст нових випадків захворювання на COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та Києві. 

За останні три тижні добова кількість випадків інфікування зросла усемеро, госпіталізацій – удвічі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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