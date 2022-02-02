За добу в Україні підтвердили 35 тис. випадків COVID-19, із них понад 4 тис. – у дітей

У вівторок, 1 лютого, в Україні зафіксували 35 014 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема ковід виявили у 4 190 дітей і 940 медпрацівників.
За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 4 314 пацієнтів. Одужали 9 894 особи, 204 людини померли.
За добу 1 лютого понад 2 тисячі нових хворих на ковід виявили у Києві, у Львівській та Харківській областях.
Статистика добової захворюваності у регіонах:
- м. Київ – 2499;
- Вінницька область – 1252;
- Волинська область – 1016;
- Дніпропетровська область – 1732;
- Донецька область – 1558;
- Житомирська область – 1581;
- Закарпатська область – 773;
- Запорізька область – 963;
- Івано-Франківська область – 1330;
- Київська область – 1409;
- Кіровоградська область – 310;
- Луганська область – 869;
- Львівська область – 2953;
- Миколаївська область – 816;
- Одеська область – 2725;
- Полтавська область – 1171;
- Рівненська область – 1695;
- Сумська область – 1499;
- Тернопільська область – 1329;
- Харківська область – 2121;
- Херсонська область – 837;
- Хмельницька область – 1766;
- Черкаська область – 940;
- Чернівецька область – 988;
- Чернігівська область – 882.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За весь час пандемії в Україні захворіли 4 130 277 людей, одужали від коронавірусу 3 641 474 особи, від ускладнень ковіду померли 100 599 українців.
Як повідомляли, новий підвид омікрону виявився на 33% заразнішим. Похідний від штаму коронавірусу SARS-CoV-2 омікрон субваріант BA.2 частіше вражає щеплених та ревакцинованих. Утім, як запевняють данські вчені, вакцинація залишається ефективною.
Станом на кінець січня омікрон виявили у 20 областях України. Стрімке поширення цього штаму спричиняє значний ріст нових випадків захворювання на COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та Києві.
За останні три тижні добова кількість випадків інфікування зросла усемеро, госпіталізацій – удвічі.