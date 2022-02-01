Новий підвид омікрону виявився ще заразнішим

Похідний від штаму коронавірусу SARS-CoV-2 омікрон субваріант BA.2 виявився на 33% заразнішим від початкової версії BA.1.

Це випливає з дослідження данських учених, які проаналізували коронавірусну інфекцію в більш ніж 8500 домогосподарствах Данії у грудні та січні, пише Reuters.

Дослідження, яке ще не пройшло експертне рецензування, було проведено дослідниками зі Statens Serum Institut (SSI), Копенгагенського університету, Статистичного управління Данії та Технічного університету Данії.

"Якщо ви зазнали впливу оmicron BA.2 у вашому домогосподарстві, то маєте 39%-ву ймовірність зараження протягом семи днів. Якщо ви зазнали впливу BA.1, ймовірність становить 29%", – пояснив провідний автор дослідження Фредерік Плеснер.

Це означає, що BA.2 приблизно на 33% заразніший, ніж BA.1, додав він.

Випадки омікрону BA.2 також зареєстровані в Сполучених Штатах, Великобританії, Швеції та Норвегії, але значно меншою мірою, ніж у Данії, де на цей субваріант припадає приблизно 82% випадків.

Дослідження також показало, що BA.2 частіше вражає щеплених та ревакцинованих людей. Утім, вакцинація залишається ефективною, адже повністю щеплені люди значно рідше заражаються і передають будь-які субваріанти іншим, порівняно з невакцинованими.

Попередній аналіз SSI показав, що різниці в ризику госпіталізації при BA.2 порівняно із варіантом BA.1 немає.

Оригінальний штам омікрон був уперше виявлений у Південній Африці у листопаді 2021 року і з того часу став домінувати у всьому світі, витіснивши дельта-варіант. Субваріант омікрону BA.2 виявили наприкінці 2021 року.

Як повідомляли, омікрон виявили вже у 20 областях України. Стрімке поширення цього штаму спричиняє значний ріст нових випадків захворювання на COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та Києві.

За останні три тижні добова кількість випадків інфікування зросла усемеро, госпіталізацій – удвічі