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Омікрон виявили вже у 20 областях України

За останні три тижні добова захворюваність зросла усемеро.

Омікрон виявили вже у 20 областях України
Фото: facebook/КНП "Бердичівська міська лікарня" Бердичівської міської ради

Штам коронавірусу омікрон виявлено вже у 20 областях України. Стрімке поширення цього штаму спричиняє значний ріст нових випадків захворювання на COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та Києві. 

За останні три тижні добова кількість випадків інфікування зросла усемеро, госпіталізацій – удвічі, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"Попри обнадійливу тенденцію, що кількість людей, які тяжко захворіли та потребують лікування в стаціонарі, не зростає такими ж темпами, що і загальна кількість випадків інфікування COVID-19, вірус все ще становить серйозну загрозу, особливо для груп ризику та невакцинованих", – зауважив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За даними МОЗ, кількість нових зареєстрованих випадків за минулий тиждень знову майже подвоїлася порівняно із позаминулим: 194 тисячі проти 110 тисяч.

Найбільше зросла кількість випадків на території Житомирської області – у два рази. Івано-Франківська область, яка стала лідером приросту позаминулого тижня та опинилася на червоному рівні епіднебезпеки, минулого тижня мала значно нижчий приріст у +35,6%. 

Україна на сьогодні перебуває на 46 місці серед 54 територій Європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я за кількістю випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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