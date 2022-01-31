Омікрон виявили вже у 20 областях України

Штам коронавірусу омікрон виявлено вже у 20 областях України. Стрімке поширення цього штаму спричиняє значний ріст нових випадків захворювання на COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та Києві.

За останні три тижні добова кількість випадків інфікування зросла усемеро, госпіталізацій – удвічі, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"Попри обнадійливу тенденцію, що кількість людей, які тяжко захворіли та потребують лікування в стаціонарі, не зростає такими ж темпами, що і загальна кількість випадків інфікування COVID-19, вірус все ще становить серйозну загрозу, особливо для груп ризику та невакцинованих", – зауважив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За даними МОЗ, кількість нових зареєстрованих випадків за минулий тиждень знову майже подвоїлася порівняно із позаминулим: 194 тисячі проти 110 тисяч.

Найбільше зросла кількість випадків на території Житомирської області – у два рази. Івано-Франківська область, яка стала лідером приросту позаминулого тижня та опинилася на червоному рівні епіднебезпеки, минулого тижня мала значно нижчий приріст у +35,6%.

Україна на сьогодні перебуває на 46 місці серед 54 територій Європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я за кількістю випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів.