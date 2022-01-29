Кількість постійних кисневих станцій у країні збільшиться майже у 8 разів, – Ляшко

Станом на сьогодні у лікарнях монтуються 118 кисневих станцій, закуплені за кошти урядової субвенції.

Про це заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час "Години запитань до Уряду".

Окрім того, державне підприємство “Медичні закупівлі” придбало 225 автономних кисневих станцій контейнерного типу. Таким чином, після завершення робіт за один рік кількість постійних кисневих станцій в країні збільшиться майже у 8 разів.

“Міністерство додатково провело перемовини з усіма 23 ліцензованими виробниками медичного кисню, які напряму працюють із закладами та спільно відстежують темпи споживання кисню, а також формують значні резерви на випадок зростання потреби закладів”, – йдеться у повідомленні.

Ляшко зазначив, що необхідність госпіталізації при “омікроні” є принаймні на третину меншою ніж при “дельті”.

“Розвинена мережа закладів буде готова прийняти пацієнта на одне з майже 70 тисяч виділених ліжок з киснем”, – сказав Ляшко.

Станом на сьогодні 97% ковідних ліжок в Україні забезпечені киснем, запас незайнятих ліжок – понад 44 тисячі одиниць.

Більш як дві третини виділених ліжок з киснем є зараз вільними і готові приймати пацієнтів з COVID-19 у разі потреби.

Для покращення діагностичної спроможності закладів охорони здоров’я змонтовані та введені в експлуатацію 143 комп’ютерних томографи та 129 цифрових рентгенапаратів.

Додатково в грудні закуплено ще 81 цифровий рентгенапарат та за кошти глобального фонду проводяться торги ще на 82 пересувні рентгенапарати.

Нагадаємо, за п’ятницю, 28 січня в Україні підтвердили 37 351 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Це рекордна кількість нових випадків ковіду за добу з початку пандемії.