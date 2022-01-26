За добу в Україні зафіксували 24 321 новий випадок ковіду

За минулу добу в Україні зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 2 809 дітей та 642 медпрацівники.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Востаннє близько 24 000 нових інфікованих в Україні фіксували в листопаді 2021 року.

Госпіталізовано за добу 3 073 особи. 141 пацієнт помер. Одужали – 5 514 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 913 809 осіб, одужало – 3 596 715. Від ускладнень захворювання померли 99 584 людини.

Усього було здійснено 17 661 202 ПЛР-тестування.

Статистика в регіонах за добу:

м. Київ – 1919;

Вінницька область – 1297;

Волинська область – 530;

Дніпропетровська область – 804;

Донецька область – 1018;

Житомирська область – 932;

Закарпатська область – 734;

Запорізька область – 467;

Івано-Франківська область – 1972;

Київська область – 872;

Кіровоградська область – 121;

Луганська область – 478;

Львівська область – 1886;

Миколаївська область – 440;

Одеська область – 1319;

Полтавська область – 831;

Рівненська область – 1110;

Сумська область – 1209;

Тернопільська область – 890;

Харківська область – 1506;

Херсонська область – 508;

Хмельницька область – 1471;

Черкаська область – 690;

Чернівецька область – 1060;

Чернігівська область – 257.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 81 736 людей вакцинувалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 929 людей, другу – 28 984, додаткову – 628, бустерну – 22 195.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 221 308 людей, з них отримали першу дозу – 15 221 306 людей, отримали дві дози – 14 519 768 людей, отримали додаткову дозу – 14 237 людей, бустерну дозу – 248 063 людини. Загалом проведено 30 003 374 щеплення.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я сподівається на завершення пандемії в Європі після закінчення нинішньої хвилі поширення омікрон-варіанту коронавірусу.

Наразі в Україні омікрон виявлено вже у 17 областях, але він поки не домінує. У МОЗ заявляли, що кількість хворих під час хвилі омікрону може вдвічі перевищити показники дельти, але кількість госпіталізованих прогнозується меншою, зокрема й через вакцинацію.