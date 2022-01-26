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За добу в Україні зафіксували 24 321 новий випадок ковіду

Госпіталізовано 3 073 особи, 141 пацієнт помер

За добу в Україні зафіксували 24 321 новий випадок ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу в Україні зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 2 809 дітей та 642 медпрацівники.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Востаннє близько 24 000 нових інфікованих в Україні фіксували в листопаді 2021 року. 

Госпіталізовано за добу 3 073 особи. 141 пацієнт помер. Одужали – 5 514 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 913 809 осіб, одужало – 3 596 715. Від ускладнень захворювання померли 99 584 людини.

Усього було здійснено 17 661 202 ПЛР-тестування.

Статистика в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1919;
  • Вінницька область – 1297;
  • Волинська область – 530;
  • Дніпропетровська область – 804;
  • Донецька область – 1018;
  • Житомирська область – 932;
  • Закарпатська область – 734;
  • Запорізька область – 467;
  • Івано-Франківська область – 1972;
  • Київська область – 872;
  • Кіровоградська область – 121;
  • Луганська область – 478;
  • Львівська область – 1886;
  • Миколаївська область – 440;
  • Одеська область – 1319;
  • Полтавська область – 831;
  • Рівненська область – 1110;
  • Сумська область – 1209;
  • Тернопільська область – 890;
  • Харківська область – 1506;
  • Херсонська область – 508;
  • Хмельницька область – 1471;
  • Черкаська область – 690;
  • Чернівецька область – 1060;
  • Чернігівська область – 257.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу  81 736 людей вакцинувалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 929 людей, другу – 28 984, додаткову – 628, бустерну – 22 195.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 221 308 людей, з них отримали першу дозу – 15 221 306 людей, отримали дві дози – 14 519 768 людей, отримали додаткову дозу – 14 237 людей, бустерну дозу – 248 063 людини. Загалом проведено 30 003 374 щеплення.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я сподівається на завершення пандемії в Європі після закінчення нинішньої хвилі поширення омікрон-варіанту коронавірусу.

Наразі в Україні омікрон виявлено вже у 17 областях, але він поки не домінує. У МОЗ заявляли, що кількість хворих під час хвилі омікрону може вдвічі перевищити показники дельти, але кількість госпіталізованих прогнозується меншою, зокрема й через вакцинацію. 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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