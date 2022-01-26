За добу в Україні зафіксували 24 321 новий випадок ковіду

За минулу добу в Україні зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 2 809 дітей та 642 медпрацівники.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Востаннє близько 24 000 нових інфікованих в Україні фіксували в листопаді 2021 року.
Госпіталізовано за добу 3 073 особи. 141 пацієнт помер. Одужали – 5 514 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 913 809 осіб, одужало – 3 596 715. Від ускладнень захворювання померли 99 584 людини.
Усього було здійснено 17 661 202 ПЛР-тестування.
Статистика в регіонах за добу:
- м. Київ – 1919;
- Вінницька область – 1297;
- Волинська область – 530;
- Дніпропетровська область – 804;
- Донецька область – 1018;
- Житомирська область – 932;
- Закарпатська область – 734;
- Запорізька область – 467;
- Івано-Франківська область – 1972;
- Київська область – 872;
- Кіровоградська область – 121;
- Луганська область – 478;
- Львівська область – 1886;
- Миколаївська область – 440;
- Одеська область – 1319;
- Полтавська область – 831;
- Рівненська область – 1110;
- Сумська область – 1209;
- Тернопільська область – 890;
- Харківська область – 1506;
- Херсонська область – 508;
- Хмельницька область – 1471;
- Черкаська область – 690;
- Чернівецька область – 1060;
- Чернігівська область – 257.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також за минулу добу 81 736 людей вакцинувалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 929 людей, другу – 28 984, додаткову – 628, бустерну – 22 195.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 221 308 людей, з них отримали першу дозу – 15 221 306 людей, отримали дві дози – 14 519 768 людей, отримали додаткову дозу – 14 237 людей, бустерну дозу – 248 063 людини. Загалом проведено 30 003 374 щеплення.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я сподівається на завершення пандемії в Європі після закінчення нинішньої хвилі поширення омікрон-варіанту коронавірусу.
Наразі в Україні омікрон виявлено вже у 17 областях, але він поки не домінує. У МОЗ заявляли, що кількість хворих під час хвилі омікрону може вдвічі перевищити показники дельти, але кількість госпіталізованих прогнозується меншою, зокрема й через вакцинацію.