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Українці, які зробили бустерне щеплення, отримають ще по 500 гривень, - Зеленський

Люди, які отримали щеплення, переносять ковід легше.

Українці, які зробили бустерне щеплення, отримають ще по 500 гривень, - Зеленський
Фото: president.gov.ua

Громадяни України, які зробили третє, бустерне щеплення від коронавірусу, отримають у якості заохочення від держави ще по 500 гривень.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні за підсумками засідання РНБО України.

Він наголосив, що люди, які отримали щеплення, переносять ковід легше. "У медзакладах зайняті лише 28% ліжкомісць. Тобто більше 2/3 ліжок є вільними", - сказав президент. 

Він зазначив, що Україна продовжує працювати над збільшенням темпів вакцинації.

"Є розуміння, що імунітет зростає після кожної наступної дози вакцини. А стратегія бустерізації вже стала єдиним стандартом для всіх розвинених вакцин. Бустерізація - це бустерна доза, третя доза. І в рамках програми "єПідтримка" буде додано ще 500 гривень плюс для тих громадян України, які отримають третю, бустерну дозу щеплення", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я на початку січня вирішило почати бустерну вакцинацію всього дорослого населення. МОЗ рекомендує зробити бустер через 6-9 місяців після отримання другого щеплення від COVID-19.

Третій укол роблять мРНК-вакцинами (Moderna або Pfizer), а за їх відсутності - будь-якою іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

Новий COVID-сертифікат після бустерної дози діятиме 270 діб з дати її введення. Його можна буде згенерувати в "Дії" орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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