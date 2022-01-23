Повний курс вакцинації від ковіду за добу отримали понад 13 тисяч українців

За суботу, 22 січня в Україні проти коронавірусу вакцинувалася 38 861 людина.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Першу дозу отримали 14 639 людей, другу – 13 656 людей.

Додатковою дозою щепилися 332 людини, бустерною – 10 234.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 155 838 людей, з них отримали першу дозу – 15 155 836 людей, отримали дві дози – 14 457 249.

Додатково вакцинувався 13 021 українець, бустерною – 203 445 людей.

Загалом проведено 29 829 551 щеплення.

Нагадаємо, ізраїльські медики встановили, що штам коронавірусу "омікрон" пробиває захист навіть після чотирьох доз вакцини.