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Повний курс вакцинації від ковіду за добу отримали понад 13 тисяч українців

Загалом повністю щепилися 14 457 249 мешканців країни.

Повний курс вакцинації від ковіду за добу отримали понад 13 тисяч українців
Фото: EPA/UPG

За суботу, 22 січня в Україні проти коронавірусу вакцинувалася 38 861 людина.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Першу дозу отримали 14 639 людей, другу – 13 656 людей.

Додатковою дозою щепилися 332 людини, бустерною – 10 234.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 155 838 людей, з них отримали першу дозу – 15 155 836 людей, отримали дві дози – 14 457 249.

Додатково вакцинувався 13 021 українець, бустерною – 203 445 людей. 

Загалом проведено 29 829 551 щеплення.

Нагадаємо, ізраїльські медики встановили, що штам коронавірусу "омікрон" пробиває захист навіть після чотирьох доз вакцини.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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