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КМДА порадила роботодавцям перевести працівників на дистанційку

Київ готується до нової хвилі ковіду.

КМДА порадила роботодавцям перевести працівників на дистанційку
Фото: КМДА

Київська міська державна адміністрація закликала роботодавців перевести працівників на віддалену роботу у зв'язку зі спалахом омікрону - найбільш заразного штаму коронавірусу SARS-CoV-2.

"Ми бачимо, що в Україні вже почалася нова хвиля пандемії коронавірусу, адже кількість нових випадків захворюваності на COVID-19 стрімко зростає. І Київ не стане винятком. Тож ми маємо бути напоготові і максимально запобігти розповсюдженню вірусу серед мешканців міста", - заявила в п'ятницю заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

"Місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи. У разі, якщо це неможливо, необхідно провітрювати приміщення якомога частіше, слідкувати за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції. А в разі появи перших симптомів застуди - залишатися вдома. Усі ці заходи можуть значно знизити швидкість розповсюдження вірусу серед населення столиці", - додала вона.

За інформацією столичної влади, в лікарнях Києва перебувають 743 пацієнти з коронавірусом, у тому числі 38 дітей, і ще 45 - з підозрою. З них у важкому стані - 452 пацієнти.

На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 125 хворих. 17 – підключено до апарату штучної вентиляції легень, ще 83 знаходяться на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 578 хворих.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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